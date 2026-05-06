女優の萬田久子（68）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「2枚目はそりゃ二枚目」と書き出して共演した中島健人との2ショットなどをアップ。変わらない美ぼうにファンからは驚きの声が上がった。この投稿には「萬田さんと健人くん…とても美しい」「ピンクのジャケット可愛すぎますっっ」「2枚目は、おふたりともスタイル良いですね」「めっちゃギャル」「見惚れちゃいます」「凄くお美し