俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜後10：00）の第5話が、5日に放送された。以下、ネタバレを含みます。【写真】サトエリの”息子”を演じた俳優同作は、夫を事故で亡くし、息子のために生きてきた待山みなと（永作博美）が、子育てを終えたことを機に「鮨アカデミー」に入学し、第2の人生へ踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。脚本は2024年に『マイダイアリー』（