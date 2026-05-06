６日は４鞍に騎乗した佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝だったが未勝利。ワローテルで兵庫優駿に挑んだが１０着。「手応えはずっとよかったんですけど、力が違いすぎました」と脱帽しつつも「いつか勝ち馬（ゴッドフェンサー）のような馬に乗りたい」とさらなる飛躍に意欲を見せた。６日は５鞍に騎乗。４Ｒのリュウノヒナコは叩き２走目で上積みが見込めるだけに、期待を寄せている。１ＲサンドクルーザーＢ