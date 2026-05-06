◆米大リーグアストロズ―ドジャース（５日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６日）、敵地・アストロズ戦に先発し、２回に先頭のウォーカーに左翼ソロを浴び、先制点を献上した。内角高めの９７・７マイル（約１５７・２キロ）の直球を完璧に捉えられると、球場名物の蒸気機関車の線路まで到達する３９５フィート（約１２０メートル）の特大アーチとなった。大谷