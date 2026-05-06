豆腐で作る♪ 簡単＆もちもち「とろ〜りみたらしだんご」初夏の日ざしがまぶしいですね、暑い日も増えてきました。今日は、そんな時期におすすめの、さっぱり食べられるみたらしだんごを作ります。おだんごの生地には絹ごし豆腐を使い、栄養価を高めています。とても簡単で、特にできたては格別においしくいただけますのでぜひお試しください。最初に、みたらしのあん（たれ）を作り、さましておくのがおすすめです。「みたらしあ