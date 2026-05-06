ハンタウイルスの集団感染疑いが出ているクルーズ船＝5日、カボベルデ沖（AP＝共同）【ジュネーブ共同】大西洋を航行中にネズミなどの齧歯類が媒介する「ハンタウイルス」の集団感染疑いが出たクルーズ船の運航会社は5日、感染が疑われる船内の患者2人を同社が拠点とするオランダに医療搬送する調整を進めていると明らかにした。搬送後、船はスペイン領カナリア諸島に向かう予定だという。運航会社によると、約150人が乗る船は