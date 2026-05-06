派手な役でも動じない。プレミア美人ポーカー女子がすまし顔で大ポットをさらった。【映像】元ミスコン美女、レア役完成でも「クールすぎる」表情美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第4回が5月2日に配信。予選テーブルBの戦いが佳境を迎える中、新人のちーぴょんが強力なフルハウスで勝負に出るも、古参メンバーの廣井佑果子がさらに上を行くフォ