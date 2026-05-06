山形県鮭川村で、4日に笹竹を採るために山に入った84歳の女性の行方がわからなくなっており、けさも遭難したとして捜索が行われています。これまでに発見されたとの情報はありません。 行方がわからなくなっているのは、鮭川村曲川の無職の女性（84）です。 警察によりますと、女性は、4日の午後3時半ごろ、自宅から南東におよそ200メートル離れた、通称「日山」と呼ばれる山へ、笹竹を採るために1人で入りました。 しかし