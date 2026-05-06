ゴールデンウィークの連休もきょうが最終日です。 【図あり】事故現場と事故の状況 山形県では、5日に交通事故が各地で多発しました。中でも山形県の庄内と内陸を結ぶ大動脈である月山道で起きた事故は、交通安全の大切さを再確認させられるものでした。 5日の午前、山形県西川町の国道で、対向車線にはみ出した大型バイクが乗用車2台に次々と衝突する事故がありました。 緊迫の通報内容 この事故でバイクを運