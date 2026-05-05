ノルウェー発のベビーブランド「ストッケ（Stokke）」が、シグネチャーチェア「トリップ トラップ（Tripp Trapp）」の新色「カシミアグレー」と、新生児用シート「トリップ トラップ ニューボーンセット」の新色「バニラホワイト」を発売する。発売日は6月1日。全国のストッケ直営店と取扱店舗で販売する。【画像をもっと見る】トリップ トラップは、年齢に応じたアクセサリーを使うことで新生児から大人まで使えるチェア。北