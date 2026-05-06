◇プロ野球セ・リーグ 巨人 3-2 ヤクルト（5日、東京ドーム）巨人がヤクルトに接戦で勝利。この日活躍した赤星優志投手と大城卓三選手が少年からの質問に答えました。先発した赤星投手は5回無失点の好投で今季3勝目、先発としては初勝利をあげました。試合後、赤星投手は「1イニングでも多く0点で抑えることを目標にしていたのでゲームを作ることができて良かったです」とコメントしました。この日は5月5日のこどもの日とのことも