カーリング女子で五輪2大会連続メダルを獲得し、3月末にロコ・ソラーレを退団した吉田知那美（34）が5日、自身のインスタグラムを更新。亡き父との幼少時のショットを公開した。「ちち、お誕生日おめでとう」と24年11月に他界した父親の誕生日を祝福し、「私と6歳としの離れたお姉ちゃんが保育園に通いはじめた頃、父がお迎えに行ったら歳の離れた兄と勘違いされたという、吉田家鉄板の笑い話があります」と、父との幼少時のシ