「タイガース−レッドソックス」（５日、デトロイト）四回に両軍入り乱れての乱闘騒ぎが勃発した。レッドソックスが８点リードの四回、先頭のストーリーに対しバルデスが初球で死球を与えた。左腕は直前に２本塁打を浴びていたこともあり、ストーリーは思わず激高。すぐさま球審が止めに入ったが、選手たちは興奮状態となり両軍ベンチから続々とグラウンドへなだれ込んだ。不穏な空気となる中でバルデスは退場処分を受けた