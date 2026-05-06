大型連休最終日の５月６日は（５・６）に由来する「コロコロの日」。同商品は１９８３年誕生、社員が自社の粘着テープで服のホコリを取る動作から着想を得て開発され、清掃に新たな選択肢を提示した。一般名詞化される傾向にあるが「コロコロ」は株式会社ニトムズの登録商標。公式サイトでは、ロゴ使用基準の明示や模倣品への注意喚起を行い、ブランド保護を徹底する。製品の提案やＳＮＳを活用した清掃術の発信など、デジタル