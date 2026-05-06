◆園田競馬３日目（５月６日）《下原理》５８勝。コスモカピタン（５Ｒ）に力が入る。「叩き２走目でさらなる前進に期待」（◎）。パハロアスール（７Ｒ）も「スムーズに運べれば」（◎）。《田野豊三》１勝を加算して５１勝。プロメトル（４Ｒ）に好感触。「８２０メートル戦ならいい競馬ができる。チャンスはある」（◎）。グッドハビッツ（１０Ｒ）も「状態はいい。前に壁を作ってレースを進めたい」（◎）。ユイノ