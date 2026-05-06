Mrs. GREEN APPLEのフロントマン大森元貴の最新曲「催し」が4月27日にリリースされた。同曲ミュージックビデオが5月6日夜10時よりオフィシャルYouTubeチャンネルでプレミア公開される。これに先駆けてティザー映像が公開となった。最新曲「催し」は、日本テレビ夜の報道番組『news zero』テーマ曲として起用されているが、そのティザー映像には、夜の街に大森と思しき人物がたたずむ後ろ姿を捉えることができる。果たしてどのよう