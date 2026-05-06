◆米大リーグレイズ―ブルージェイズ（５日、米フロリダ州タンパ＝トロピカーナフィールド）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が５日（日本時間６日）、敵地・レイズ戦に「３番・三塁」で先発出場。５回に華麗な守備で球場をわかせた。１点リードの５回１死一塁。あらかじめ遊撃の定位置付近に守備位置を変えていた岡本は、レイズの３番アランダの放った打球速度１０１・６マイル（約１６３・５キロ）の痛烈なライナー