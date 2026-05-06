南アフリカ出身の歌手タイラは次にコラボしたい相手として、ピンクパンサレスを一番に挙げている。先日、ザラ・ラーソンとのコラボ曲「She Did It Again」を発表したタイラ。4月29日に開催された2026ビルボード・ウィメン・イン・ミュージックのレッドカーペットで、ザラとはすぐに意気投合したとか語っている。 【写真】ファッションも独創的刺激たっぷりアフリカンテースト ザラとのコラ