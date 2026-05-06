北原槙がU-17アジアカップの初戦で2ゴールU-17日本代表は現地時間5月5日、AFC U-17アジアカップの初戦でカタール代表と対戦し、3-1で逆転勝利した。この試合でFC東京の北原槙が独走ドリブルからゴールを決めて勝利に貢献し、「日本の10番が凄すぎる」「この角度から撃つのか」など注目を集めている。試合は前半26分、カウンターを受ける流れから失点を喫したが、後半に入ると日本が流れを掴んだ。後半６分に北原のフリーキック