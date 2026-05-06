ロシアのウラジーミル・プーチン大統領を取り巻く警護が最近一段と強化されている。ウクライナのドローン攻撃や軍高官を狙った相次ぐ暗殺の試みが続き、クレムリン（ロシア大統領府）の警戒心が最高潮に達しているという分析が出ている。英フィナンシャル・タイムズ（FT）は4日（現地時間）、「ロシアの高官を警護する連邦警護局（FSO）が大統領周辺の保安手順を大幅に強化した」とし、「プーチン大統領は暗殺の懸念の中、さらに隠