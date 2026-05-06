記事ポイント1978年デビューから48年目、通算52枚目のオリジナルアルバム『VOYAGE』が2026年6月3日(水)に発売名古屋大学大学院・同志社大学に在籍する若手メンバーと伊東たけし・坂東慧が融合した5人編成プレステ『GRAN TURISMO』テーマ「MOON OVER THE CASTLE」を坂東慧の新アレンジで収録 フュージョンバンドT-SQUAREが、新生T-SQUAREとしての第2弾となるオリジナルアルバム『VOYAGE』を2026年6月3日(水)に発売します。1978