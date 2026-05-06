元放送作家の鈴木おさむ氏（54）が6日までに自身のインスタグラムを更新し、沖縄旅行を振り返った。「沖縄県石垣島から船で30分の小浜島からさらに船にのり海の真ん中に時間によって出てくる小さな島に上陸」と書き出すと、浜辺でのウエットスーツ姿の自身と、妻でお笑いトリオ「森三中」の大島美幸、10歳長男の家族ショットをアップ。「ここでスイカ割りして、食べたスイカがうまかった！ゴールデンウィークらしい休み