エールフランス航空は、プレミアムクラスの機内食サービスを強化する。所要時間が7時間を超える便で着陸前に提供する2食目を全面刷新した。従来はエコノミークラスと同一の「ボナペティバッグ」だったが、プレミアムクラス専用のトレイスタイルに変更する。メニューは、夜間のフライトではコンチネンタルブレックファースト、昼間のフライトではクラブサンドイッチ（ベジタリアン対応あり）を提供する。10時間超のフライトではそれ