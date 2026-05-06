言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、新しい年の幕開けに欠かせない伝統の味、香り高い特産物、そして社会の厳しさを言い表す表現という、3つの言葉を用意しました。おめでたい風景からシビアな現実まで、共通の2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。お□□い□□ゃ□□がらさヒント：お正月に食べる伝統的なお祝い