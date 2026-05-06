■MLBレイズーブルージェイズ（日本時間6日、トロピカーナ・フィールド）ブルージェイズの岡本和真（29）は敵地でのレイズ戦に“3番・三塁”で先発出場。1回の第1打席に10号ソロを放ち、メジャー1年目で2桁本塁打をマークした。直近4試合で4本塁打と好調の岡本、この日はV.ゲレーロJr（27）が休養のために3番に入った。レイズの先発はD.ラスムッセン（30）、カウント1ー1から外角の96マイル（154キロ）のストレートを逆らわずに