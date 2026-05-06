退職金を受け取ったタイミングは、人生の中でも大きなお金が動く節目です。 そのため、「せっかくなら旅行に行って思い出をつくりたい」と考える一方で、「老後資金を減らしてしまって大丈夫だろうか」と不安に感じる人も少なくありません。 特にハワイ旅行のようにまとまった費用が必要なケースでは、判断に迷うことも多いでしょう。本記事では、退職金を使った旅行が老後資金に与える影響や、無理のないお金