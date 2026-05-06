「ドラフトキングーBORDER LINEー」で共演するムロツヨシ、宮沢氷魚 2023年に放送された、ムロツヨシ主演のドラマ「ドラフトキング」の続編となる連続ドラマW-30「ドラフトキング−BORDER LINE−」(ＷＯＷＯＷプライムほか)が、2026年5月15日(金)より放送・配信される。プロ野球チーム・横浜ベイゴールズのスカウト・郷原眼力(ごうはら・オーラ／ムロツヨシ)が、並外れた『眼』で全国に埋もれた選手たちの才能を見出し、華や