◆米大リーグアストロズ―ドジャース（５日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６日）、敵地・アストロズ戦に先発し、初回は先頭アルテューベを９９・５マイル（約１６０キロ）直球で空振り三振に仕留めた。２三振を含む３者凡退で、上々のスタートを切った。この日は打順からは外れており、今季３度目の投手専念で３勝目を狙う。大谷は前日は「１番・指名打者」