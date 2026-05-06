「義母は最初から、私を認めていませんでした。信頼されていないなりに、この2年間子育てを頑張ってきましたが、そろそろ限界かもしれません」そう話すのは、足立さくらさん（仮名・36歳）。さくらさんは婚活アプリで知り合ったシングルファザーと結婚しましたが、結婚当初から義母の心ない言葉に傷ついており、ついには夫婦関係にまで亀裂が入ってしまいました。◆シングルファザーとの結婚で憧れだった“子どもがいる家族”にな