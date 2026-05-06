テレビ朝日の三山賀子アナウンサーが、春らしい衣装ショットを公開し話題になっている。三山アナは６日までに自身のインスタグラムを更新。「今日はこどもの日ですね！！こどもの日といえば柏餅ですよね！！買って帰ろうと思いますこのあとスーパーＪチャンネル、よろしくお願いします！！お休みの方は是非、お家でゆったりとご覧ください」とつづり、黄色のカーディガンに透け感のある白のスカートを合わせたコーデなどを披