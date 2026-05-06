女優の広瀬すず（27）が6日までに自身のインスタグラムを更新。指輪を公開した「ずっきゅん。アガる」と書き出した広瀬。「@louisvuitton」「#LOUISVUITTON #LVFashion #LVFineJewelry」として対のデザインになった指輪を紹介した。他にもお気に入りのカバンやコーデを披露。ファンからは「ペアリング？！」「素敵な指輪ですね」「ペアリングつけるぞ」「僕もずっきゅんです」「ひれ伏すほどの美しさ」などのコメントが寄