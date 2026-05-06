飛距離を出すにはどうすればいいのでしょうか？今回は、米ツアーのトッププロのスイングをもとに、森山コーチに解説していただきました。 Point3：インパクトいかに右手に何もさせないか 飛ばしのテクニックの最重要項目がリリースです。切り返しまでに貯めたエネルギーをフォローに向けて一気に開放することでヘッドを加速させます。 しかし、じつはリリースは、「何かをすることよりも何