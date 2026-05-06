【ワシントン共同】ルビオ米国務長官は5日の記者会見で、2月末に開始した対イラン軍事作戦「壮絶な怒り」が「終了した」と述べた。議会による宣戦布告や承認なく軍事行動を始めた場合、原則60日以内に終了するよう定めた国内法の制約を回避する狙いがあるとみられる。ルビオ氏は「作戦の目的は達成した」と主張し、米軍の活動がペルシャ湾で足止めされている船舶の退避支援措置「プロジェクト・フリーダム」に移行したと説明し