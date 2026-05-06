◇ア・リーグホワイトソックス―エンゼルス（2026年5月5日アナハイム）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が5日（日本時間6日）、敵地でのエンゼルス戦でスタメンから外れた。ベンチスタートは4月7日（同8日）のオリオールズ戦以来、25試合ぶり2度目となった。前日の同戦ではエンゼルス先発・ソリアーノの直球を捉え、中越え14号2ラン。打球速度109マイル（約175.4キロ）、飛距離429フィート（130.7メートル）、角