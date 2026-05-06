総務省「労働力調査（詳細集計）」によると、2024年時点での日本の共働き世帯数は約1,300万世帯とされています。これは前年から約22万世帯増加しており、この数字は右肩上がりで増加している状況です。働き方や子育てスタイルが多様化するなか、子育て中の共働き世帯はどのような場所に住みたいと考えているのか、株式会社オープンハウスグループ「これから家を買いたい共働き子育て世帯が住みたい駅・路線ランキング2026」の結果