LIVゴルフのバージニア大会開幕を2日後に控えた5日、ジョン・ラーム（スペイン）が会場の“トランプ・ナショナルGC・ワシントンD.C.”で、長らく膠着状態が続いていたDPワールドツアーと「合意」に達したと明かし、同ツアーへの出場が可能となった。これにより、ラームの「ライダーカップ」出場を脅かしていた問題は解消され、両者の対立も一区切りを迎えた。ラームは「自身とツアーの双方が歩み寄った」と語った。【写真】「おか