ブライソン・デシャンボー（米国）が自身のインスタグラムを更新。グーグルクラウドが主催する大規模な国際会議にゲストとして参加、最先端のテクノロジーに接したことを驚きとともに投稿した。【動画】最新ロボット犬が見せる驚異のバランス感覚にB・デシャンボーもビックリ！投稿は「新しい犬を飼いました」との言葉で始まっている。そして犬型ロボットと一緒に撮った写真を公開。隣に立つのは、冬季五輪3大会の男子ハーフパイプ