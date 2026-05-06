三豊警察署 香川県三豊市のリサイクル会社の敷地に侵入して金属スクラップの塊を盗んだとして、丸亀市塩屋町の無職の男（36）が5日、建造物侵入と窃盗の疑いで現行犯逮捕されました。 三豊警察署によりますと、男は5日午後11時5分ごろ、三豊市のリサイクル会社の敷地に侵入し、金属スクラップ29.2kg（時価6万4000円相当）を盗んだ疑いが持たれています。 リサイクル会社の女性経営者（28）が防犯カメラの映像を確認して1