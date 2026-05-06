『週刊SPA! 5月5・12日合併特大号』は4月28日に発売！ グラビアン魂：谷碧 4月28日発売の『週刊SPA! 5月5・12日合併特大号』の名物連載「グラビアン魂」に、谷碧が登場した。 谷碧 ©撮影／高橋慶佑ヘアメイク／エノモトマサノリスタイリング／田中陽子 通常、新人の売り出しには、ファンに印象を残すための「キャッチフレーズ」が欠かせない。デビュー2年目の彼女にもそれ