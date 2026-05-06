SNS上で議論になりがちな「漫画家になるために専門学校に行く意味はあるのか」論争――。実際、代々木アニメーション学院に通い、卒業後にプロデビューを果たした漫画家・玉越博幸氏はどう考えているのか。『BOYS BE…』で、男子中高生から熱狂的に支持されたレジェンドが当時を振り返る。【取材・文＝山内貴範】【写真】漫画家・玉越博幸さんが「セーラー服姿の少女」のイラストを完成させるまでクラスメイトの才能に衝撃を受け