プロ野球12球団で一軍の監督になれる人は、ほんの一握りだ。現役時代に輝かしい成績を残したからといって就任が保証されるものではない。故・衣笠祥雄氏（享年71）も選手としての実績は抜群ながら、ついに監督に縁がなかった一人であった。連続試合出場の世界記録（当時）を打ち立て、プロ野球界2人目となる国民栄誉賞を受賞した広島カープの英雄は、なぜ古巣の指揮官になれなかったのか。8年前、2018年4月23日に衣笠氏が没した