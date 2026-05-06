【写真】「50万円で買っていただきたい」1987年、開業医たちに届いた実際の脅迫状80年代の“空気”を読んだ犯罪1984（昭和59）年から翌年に発生したグリコ・森永事件以降、食品会社を脅迫する模倣犯が相次いで現れた。とはいえ、大企業相手に成功する例はほとんどなく、後追いの犯罪者たちはターゲットを変える必要があったようだ。一方で当時の日本は、高齢の入院患者を集めて大量の検査や投薬を行い、莫大な収益をあげる“老