◆米マイナーリーグ（３Ａ）シュガーランド―アルバカーキ（５日、米テキサス州シュガーランド＝コンステレーションフィールド）右肩疲労のため負傷者リスト（ＩＬ）入りしているアストロズ・今井達也投手（２７）が傘下３Ａシュガーランドでのアルバカーキ戦で、２度目のリハビリ登板に臨み、初回は空振り三振、右前安打、二ゴロ併殺打で無失点で立ち上がった。制球が乱れたのが３回だ。２者連続四球の後２人を凡退に仕留める