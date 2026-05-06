◆米大リーグエンゼルス―ホワイトソックス（５日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ホワイトソックスは５日（日本時間６日）、敵地エンゼルス戦のスタメンを発表。村上宗隆内野手がベンチスタートとなった。定位置の一塁ではＭ・バルガスが起用され、２番に入った。村上がスタメンから外れたのは４月７日のオリオールズ戦以来２度目。この時は代打で起用されている。村上は４日の同カードで、再びメジ