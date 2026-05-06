女優の本仮屋ユイカ（38）が6日までに自身のインスタグラムを更新。インスタントカメラで撮影された大阪旅ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「“写ルンです”で撮った大阪旅」と題してつづり始めた。「この日は、半日で、たこ焼き、たこせん、肉豆腐とごはん、串焼き、おでん、締めにお好み焼きを食べた大充実の食い倒れ旅でした」とインスタントカメラで撮影されたレトロ感満載の旅ショットを投稿した。最後に