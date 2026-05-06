記者団の取材に応じる赤沢経産相＝5日、パリ（共同）【パリ共同】赤沢亮正経済産業相は5日、UAEのジャベル産業・先端技術相兼日本担当特使とアブダビで会談した。中東情勢の悪化に伴う原油の供給混乱を踏まえ、日本への安定供給拡大を要請した。UAEの石油会社が日本国内で保管する「産油国共同備蓄」の増量も求め、UAE側から確約を得たと説明した。UAE産の原油は日本の全輸入量の約4割。UAEはOPECから1日付で脱退し、段階的に