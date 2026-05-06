人気レースクイーンの有栖未桜（32）が6日までに自身のインスタグラムを更新。サーキットでのミニスカ“キラキラ”コスチューム姿を披露した。「SUPERGTRd.2FUJI2日間たくさんの応援ありがとうございましたっ777号車は11番手でスタートし7位でチェッカーを受け見事ポイントゲットです」と、4日に静岡・富士スピードウェイで開催されたスーパーGT第2戦300クラス決勝のD’stationVantageGT3の成績を報告。フレッ