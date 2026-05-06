作家・湊かなえの代表作を原作にした映画『未来』（5月8日公開）に主演する黒島結菜をはじめ、山崎七海（※崎＝たつさき）、坂東龍汰、近藤華、松坂桃李、北川景子ら主要キャストが作品への思いを語ったスペシャル座談会映像が解禁された。【動画】映画『未来』スペシャル座談会映像本作は、『告白』などで知られる湊のデビュー10周年作品を、瀬々敬久監督が映画化。声にならない痛みを抱えた人々の“見えない声”に寄り添い、