JR新大阪駅の在来線改札内にある商業施設「エキマルシェ新大阪」が、さらなる魅力向上を目指して全館リニューアルを実施します。これに伴い、2026年5月31日の「りくろーおじさんの店」など11店舗の閉店を皮切りに、8月にかけて段階的に店舗が営業を終了します。出張帰りの「551の豚まん」やスイーツの購入が一時的に困難になるなど、利用者の動線に大きな影響が出る見込みです。出張や観光で新大阪駅を利用する読者にとって、改札