昨夜（5日）、高松市川島東町で民家が焼ける火事がありました。けが人はいませんでした。 【画像をみる】火災現場の様子 きのう午後10時10分ごろ、高松市川島東町で、「建物が燃えている」と近くの住民から110番通報がありました。建物は、木造2階建ての笠井陽子さんの住宅で、消防車13台が駆けつけ約3時間半後に消し止められました。 警察によりますと出火当時、笠井さんは家におらず、この火事によるけが人はいないということ